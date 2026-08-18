Katar: Bölgedeki krizden çıkışın tek yolu ateşkes ve müzakerelere geri dönmektir

Ensari, Katar'ın gerilimi durdurmak ve ateşkesi yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması ve tarafların müzakere masasına dönmesinin önemini vurguladı.

Katar'ın farklılıkların ve çatışmaların aşılmasında diplomasi ve diyaloğun tek yol olduğuna inandığını kaydeden Ensari, krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ensari ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına hız verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla bağlantılı ateşkes anlaşmasının uygulanmasında İsrail tarafının mutabık kalınan hususlara bağlılık göstermediğini söyledi.