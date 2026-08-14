Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Karşılaştığı Zorluklar

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ilk bakışta bölgede yeni bir güvenlik düzeninin oluşumunun işareti olarak görülebilir. “Bir üyeye yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır” ilkesine dayanan bu anlaşma, sembolik ve siyasi değerinin ötesinde; etkinliği, bütünlüğü ve uygulanabilirliği konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Üç ülkenin farklılaşan çıkarları, savunma yükümlülüklerinin kapsamındaki belirsizlikler ve bu mekanizmanın bölgesel bir bloklaşmaya dönüşme riski, anlaşmanın geleceğini şekillendirecek en kritik zorluklar olarak öne çıkıyor.

İlk Zorluk: Güvenlik Tehditlerindeki Uyuşmazlık

Mekke Anlaşması’nın önündeki en büyük engel, üç üye ülkenin güvenlik tehdidi algılarının birbirinden farklı olmasıdır. Suudi Arabistan, güvenlik endişelerinin merkezine İran, Yemen Ensarullah Hareketi ve Tahran bağlantılı silahlı grupları koyarken; Pakistan, öncelikli olarak Hindistan meselesi, doğu sınır güvenliği ve Keşmir çatışmalarıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise farklı güvenlik önceliklerine sahiptir; askeri ve siyasi gücünün önemli bir kısmını Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve sınır güvenliği konularına kanalize etmektedir. Dolayısıyla, “bir üyeye saldırı, hepsine saldırıdır” taahhüdünün, tüm bu farklı krizler karşısında ne derece uygulanabilir olacağı belirsizliğini korumaktadır.

Tehdit algılarındaki bu farklılık, üye ülkelerden birinin, diğer iki üyenin ulusal güvenliğiyle doğrudan bağlantılı görmediği bir çatışmaya girmesi durumunda ciddi bir sorun teşkil edebilir. Böyle bir senaryoda, kağıt üzerindeki siyasi taahhütler, devletlerin gerçek çıkar hesaplarıyla örtüşmeyebilir; bu da kolektif tepkinin sınırlı, sembolik veya yalnızca siyasi bir söylem düzeyinde kalmasına yol açabilir.

“Ortak Savunma” Kavramındaki Belirsizlik

İkinci temel zorluk, anlaşmanın en kritik noktasına odaklanıyor: Bir saldırının ne zaman “kolektif savunma” kapsamında değerlendirileceği sorunu. Günümüz bölgesel konjonktüründe tehditler, artık sadece bir devletin diğerine yönelik doğrudan askeri saldırılarıyla sınırlı değildir. Silahlı grupların saldırıları, füze ve İHA operasyonları, siber saldırılar ve dolaylı eylemler, bölgedeki çatışmaların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Eğer anlaşma, savunma taahhüdünü yalnızca bir devletin doğrudan saldırısı ile sınırlandırırsa, bölgedeki gerçek tehditlerin büyük bir kısmı bu çerçevenin dışında kalacaktır. Öte yandan, silahlı bir grubun gerçekleştirdiği her saldırı otomatik olarak ortak savunmayı tetiklerse, anlaşmaya taraf olan ülkeler, kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan örtüşmeyen bir dizi bölgesel çatışmanın içine istemeden çekilebilirler. Bu nedenle, savunma taahhüdünün hangi koşullarda devreye gireceğine dair net bir tanımın eksikliği, anlaşmanın en zayıf halkalarından biri olarak görülmektedir.

Siyasi Taahhüt ile Askeri Uygulama Kapasitesi Arasındaki Uçurum

Bir savunma anlaşması, ancak karşı taraf üye devletlerin gerçek koşullar altında taahhütlerini yerine getireceğine inanırsa caydırıcı olabilir. Ancak, bir anlaşmanın imzalanması ile gerçek bir savunma yapısının inşa edilmesi arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir caydırıcılık; istihbarat paylaşımı, operasyonel koordinasyon, komuta yapısı, ortak planlama ve kriz anında karar alma mekanizmalarının tesis edilmesini gerektirir.

Mekke Anlaşması, bu tür mekanizmalardan yoksun kaldığı takdirde, gerçek bir askeri ittifaktan ziyade sembolik bir siyasi taahhüt olarak kalma riski taşımaktadır. Güçlü ordulara sahip olmak, tek başına “ortak savaş kapasitesine” sahip olmak anlamına gelmemektedir. Teçhizat farklılıkları, askeri doktrin ayrılıkları, komuta yapısı ve stratejik önceliklerdeki uyuşmazlıklar, üç ülkenin eş güdüm içerisinde hareket etmesini de ciddi şekilde zorlaştırabilir.

ABD İle İlişkilerde Zorluk: Bağımsızlık mı, Çeşitlendirme mi?

Bu tür düzenlemelerin açıklanmayan ancak önemli hedeflerinden biri, bölge ülkelerinin ABD’nin güvenlik şemsiyesine olan bağımlılığını azaltmaktır. Ancak tam da bu noktada temel bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Türkiye NATO üyesidir, Pakistan’ın ABD ile uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişi vardır ve Suudi Arabistan da hala ABD’nin teçhizat, eğitim ve savunma ibirliğine bağımlıdır. Dolayısıyla, Mekke Anlaşması henüz bölgenin ABD liderliğindeki güvenlik sisteminden çıkışı anlamına gelmemektedir.

Gerçekte, bu anlaşma en iyi ihtimalle üye ülkelerin güvenlik kaynaklarını çeşitlendirebilir. Ancak eğer bu yapı, Batı’ya olan askeri ve siyasi bağımlılığı pratikte azaltmadan işlerse, güvenlik alanındaki bağımsızlığı sınırlı kalacaktır. Başka bir deyişle, temel soru şudur: Üye ülkeler gerçekten bağımsız bir güvenlik mimarisi mi inşa ediyorlar, yoksa sadece ABD’nin güvenlik mekanizmasının yanında yeni bir katman mı oluşturuyorlar?

Daha Önemli Bir Zorluk: Anlaşmanın Kriz Yönetme Kapasitesi Var mı?

Savunma anlaşmaları genellikle barış zamanında kolayca imzalanır; asıl sınavları, üyelerden biri savaşa sürüklendiğinde başlar. Gelecekte Suudi Arabistan geniş çaplı bir saldırıya uğrarsa, Türkiye ve Pakistan kendi güçlerini bu savaşa dahil etmeye istekli olacaklar mı? Türkiye sınır bölgelerindeki bir krizle yüzleşirse, Suudi Arabistan ve Pakistan doğrudan müdahil olmak isteyecekler mi? Ve Pakistan, Hindistan karşısında büyük bir krizle karşılaşırsa, diğer iki üye anlaşma taahhütlerini yerine getirmek için maliyetli bir karşı karşıya gelmeye razı olacak mı?

Bu soruların yanıtları henüz belirsizliğini korumaktadır ve bu belirsizlik, Mekke Anlaşması’nın geçerliliği için en önemli sınav olacaktır. Eğer üyeler gerçek bir krizde farklı tepkiler gösterirlerse, anlaşmanın caydırıcılık etkisi büyük ölçüde azalacaktır; zira bir savunma paktı, ancak potansiyel düşmanın kolektif bir tepkinin kesinliğinden veya en azından yüksek olasılığından emin olması durumunda caydırıcı olabilir.

Sonuç:

Mekke Anlaşması, bölge güvenliğinde önemli bir dönüşümün habercisi olabilir; ancak etkili bir ittifaka dönüşme kapasitesi henüz kanıtlanmış değildir. Anlaşmanın önündeki en büyük engel askeri güç eksikliği değil; üyelerin çıkarlarındaki, tehdit algılarındaki ve stratejik hesaplamalarındaki derin farklılıklardır. “Saldırı” kavramının tanımındaki belirsizlik, ortak savunma mekanizmasına dair net ayrıntıların eksikliği, ABD’ye yönelik süregelen ciddi bağımlılık ve anlaşmanın dini bir bloklaşmaya dönüşme riski, tüm bunlar anlaşmanın etkinliğini sınırlayabilecek temel unsurlardır.

Bu perspektiften bakıldığında, Mekke Anlaşması bir dönemin sonu ve yeni bir güvenlik düzeninin başlangıcı olmaktan ziyade, zorlu bir sınavın başlangıcı olarak görülmelidir. Eğer bu üç ülke, siyasi taahhütlerini gerçek savunma mekanizmalarına, askeri koordinasyona ve ortak karar alma süreçlerine dönüştürebilirlerse, bu anlaşma önemli bir bölgesel yapıya evrilebilir. Aksi takdirde, Mekke Anlaşması’nın operasyonel kapasitesinden çok daha fazla ses getiren ancak içi boş bir siyasi pakt olarak kalma riski bulunmaktadır. Böyle bir senaryoda anlaşma, güvensizliği azaltmak yerine, Ortadoğu’daki yeni güç rekabetinin bir parçası haline gelecektir.