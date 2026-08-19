İran’dan BAE’nin füze iddiasına tepki: Tamamen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran tarafından bu ülkeye füze fırlatıldığı yönündeki iddiasını tamamen reddetti.

Bekayi, İran'a yönelik suçlamalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu tutumun iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu ve bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirmeye ve bölgede güvensizliğin daha da tırmanmasını önlemeye yönelik devam eden çabaları sekteye uğrattığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tüm bölgesel taraflardan, ABD ve Siyonist rejimin bölgenin barış ve güvenliğine yönelik devam eden kötücül eylemleri nedeniyle mevcut koşulların karmaşıklığını ve özellikle çok sayıda sahte bayrak operasyonu geçmişini göz önünde bulundurarak, İran'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalarını istedi.