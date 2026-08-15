25 yıllık AK Parti iktidarından sonra insanlar değişiklik istiyor(+video)

Mehr Haber Ajansı: Türkiye siyasetinde ana muhalefet cephesinde yaşanan önemli değişimlerin ardından kurulan Yeni Parti, kuruluşuyla birlikte siyasetin gündemine oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesiyle ana muhalefet konumuna gelen partinin, Türkiye siyasetinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Bu konu hakkında Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile bir röportaj gerçekleştirdik.

1-Aslında CHP güçlü bir sürece girmişti. Birinci parti olmayı da başarmıştı. Ancak mutlak butlan ve CHP'ye karşı yapılan tutuklamalar bu partiyi adeta paramparça etti. Şimdi yeni kurulmuş bir parti var karşımızda. Yeni Partinin CHP ile farkı nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski partisidir. Ama 2023 Kasım'ında Sayın Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla birlikte partide yeni bir dönem başladı.

Mart 2024'te girdiği ilk yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti ve yüzde 38'e yakın oy aldı. Bu, 47 yıl sonra gelen en büyük başarıydı. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne geçmişti.

Bunun üzerine iktidar, yoğun bir hukuk baskısı uygulamaya başladı. İşte partinin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapse atıldı. Belediyeler tek tek soruşturmaya tabi tutuldu. Şu an otuz civarında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı hapiste.

Ve en sonunda, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda, Ankara'daki bir yerel mahkemenin aldığı butlan kararı, yani geçersiz hükmündedir kararı üzerine parti yönetimi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edildi.

Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonu, geleneği ve ilkeleri, kurulmuş olan yeni partide devam etmektedir. Çok kapsayıcı bir partidir; toplumun her kesimini kapsamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilinen ve şu an genel merkezde bulunan eski yönetim ise hiçbir şey ifade etmemektedir. Yani arada herhangi bir fark bile yoktur. Hükümetin kontrolünde, hükümetin oraya getirdiği, hükümetin yargısıyla oraya gelen ve hükümetin polis gücüyle binayı ele geçiren bir yönetim vardır. Bunun toplumla da herhangi bir bağı yoktur.

Topluma sunduğu herhangi bir perspektif, bir gelecek ve toplumda herhangi bir karşılığı yoktur. Hatta insanlar çok kızgınlar.

Çünkü yükselen bir parti vardı, umut olmuştu. İlk defa seçimlerde hükümet partisi yenilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti değil, birinci parti olmuştu. Bu toplumsal umudu ve momentumu durdurmaya çalıştılar ama olmadı. Bu yüzden de hükümet böyle bir baskı aracını denedi.

Bana sorarsanız, başarılı bir operasyon olmadı.



2- Yeni Parti'nim şimdiki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekteki seçimler için bir hazırlık var mı?

Yeni parti kurulur kurulmaz ana muhalefet partisi oldu. 34 milletvekilinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili yeni partiye geçti. Bir sürü belediye başkanı da geçti.

Seçmenden çok büyük destek var bize. Seçmen yolda durduruyordu, “Neden yeni parti kurmuyorsunuz?” diyordu. Tabii bir hazırlık aşaması vardı ve o da gerçekleşti.

Dolayısıyla şu an ilgi ve destek çok yüksek seviyede. Yani insanlar artık... Normaldir. 25 yıllık AK Parti iktidarından sonra insanlar bir değişiklik istiyorlar. Ekonomi çok kötü koşullarda, insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar.

Ekonomik olarak seçimlere hazırız, her zaman hazırız. Eğer bu parti seçimlere giremezse, ki bunun için altı aylık bir süre gerekiyor; kuruluş ile seçim arasında altı ay olması gerekiyor, başka bir parti üzerinden seçimlere girilecek.

Asıl olan siyasette toplumun ne istediğidir. Halkın desteğiyle siyaset yapılır. Dolayısıyla daha kurulduğu gün birinci parti olan bir parti yok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde.

O yüzden çok umutluyuz. Her türlü seçime hazırdır ana muhalefet partisi. Çünkü halkın desteği, umudu ve beklentisi bizim partimizden, yani yeni partiden yana.

3- Yeni Parti Çerçeve Yasa ile ilgili ne düşünüyor?

Tabii. Bunu da röportajın konuşma doğallığını koruyarak, ama yayına girecek kadar temiz ve akıcı olacak şekilde düzenledim. Özellikle anlamı belirsizleşen yerleri mümkün olduğunca orijinal ifadeye sadık kalarak toparladım.

Bu çerçeve yasa, bir süredir devam eden, hani Kürt meselesine çözüm bulma amacıyla getirilen bir yasa taslağıydı. Ya burada çok ciddi sorunlar var.

Bir defa bizim iddiamız şu: Eğer bir Kürt sorunu varsa, bu sürecin Meclis'te görüşülmesi, Meclis odaklı olması, hukuka uygun olması ve şeffaf yürütülmesi, olabildiğince kamuoyundan gizlenmemesi gerekiyor.

Evet, Meclis'te bir komisyon kuruldu ve o dönem Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeni parti, oraya milletvekili verdi. Komisyon üyesi olarak milletvekili verdi. Ama en son noktada yasa tasarısını başka bir yerde hazırladılar. Hani bu doğru değil ve haber de vermediler.

Yani son gün getirip, “Bakın, bu yasa tasarısı, hadi bunu imzalayın.” dediler. Şimdi bu doğru bir yöntem değil. Yani bir defa yöntem olarak, usul olarak, üslup olarak buna itiraz ediyoruz.

Komisyona, Adalet Komisyonu'na geldiğinde burada da epey itiraz yapıldı. Öneriler gündeme getirildi. Çünkü yani bir ülkede tek bir gruba yönelik yasa yapılmaz. Bu doğru da değil. Genel bir demokratikleşme olması lazım.

Mesela bazı komedyenler, sanatçılar, gazeteciler de hapiste Türkiye'de. Yani bunların hepsini kapsayan bir düzenleme gerekiyordu. Bu yapılmadı.

Ama yine de partimiz, bu sorunun çözümüne bir katkı sağlar düşüncesiyle ve iyimserliğiyle buna olumlu oy vermeyi düşünüyor. Genel başkanımız bu konuda milletvekillerini serbest bıraktı. Yani isteyen milletvekili istediği yönde oy kullanabilecek.

Çünkü bazı bölgelerde insanların belki daha fazla kaygıları var. Bu da anlaşılır bir şey. Hani ne bileyim, çok insan öldü. PKK ile mücadelede zor ve uzun bir süreç yaşandı. Bazı insanların daha fazla hassasiyeti var, bazı bölgelerin daha fazla hassasiyeti var.

O yüzden de bu konudaki politikamız genel olarak şu: Evet, bu süreci olumlu buluyoruz. Ama iktidar, yani AK Parti hükümetiyle onun koalisyon ortağı MHP, bu süreci daha çok kapalı kapılar ardında götürmeye çalışıyor. Bunu doğru bulmuyoruz.

Ama bir başlangıç olarak, Kürt sorununun çözümü için bundan sonra yapılacak düzenlemelerde belki olumlu bir yönü de olabilir.

Ama dediğim gibi, zaten Orta Doğu'da artık bu süreçler bitti. Silahla çözülebilecek hiçbir sorun yok. Yani bu anlamsız bir şeydi. Çok cana mal oldu, çok kana mal oldu.

Türkiye'nin böyle bölünüp bir başka ülke çıkarmak falan... Bunlar hayal bile değildir. Anlamlı da değildir. Tarihin akışına da terstir.

Dolayısıyla silahların her durumda bırakılması, şiddetin her durumda terk edilmesi gerekiyordu. Hani bu da önemli bir başlangıç olabilir.