İran Meclis Başkanı Galibaf Irak’a gitti

İran Meclis Başkanı Galibaf, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, Tahran-Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını ele almak üzere üst düzey bir parlamento heyetiyle Bağdat’a hareket etti.