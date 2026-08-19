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19 Ağu 2026 08:30

İran Meclis Başkanı Galibaf Irak’a gitti

İran Meclis Başkanı Galibaf Irak’a gitti

İran Meclis Başkanı Galibaf, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, Tahran-Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını ele almak üzere üst düzey bir parlamento heyetiyle Bağdat’a hareket etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, Tahran ve Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacak ortak çözüm yollarını ele almak amacıyla üst düzey bir parlamento heyetinin başında bugün Çarşamba sabahı Tahran’dan Bağdat’a hareket etti.

Irak’ın üst düzey yetkilileri ve önde gelen isimleriyle görüşmeler gerçekleştirmek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınır güvenliği, terörle mücadele, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak anlaşmaların uygulanmasını ele almak, Meclis Başkanı’nın Irak ziyaretindeki programı arasında yer alıyor.

News ID 1938010

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