ABD ve İsrail'in 40 günlük savaşta işlediği suçları belgeleyen sergi Rusya'da açıldı

ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısının feci sonuçları” konulu fotoğraf sergisi, Rusya’nın Astrahan kentindeki Kremlin Sarayı’nın Cephanelik binasında törenle açıldı.

Açılış törenine çok sayıda yetkili, yerel makam temsilcisi, kültürel ve dini kurumların temsilcileri ile Rus vatandaşlar katıldı.

İran’ın Astrahan Başkonsolosluğu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sergide, İran’a yönelik askeri saldırıların tarihsel süreci, olayların seyri ve ortaya çıkan sonuçları farklı konu ve kategoriler altında yansıtan 100’den fazla fotoğraf yer alıyor.

Sergide ABD’nin Tomahawk füzeleriyle hedef aldığı okul saldırısında şehit olan çocukarın fotoğrafları da yer alıyor.



