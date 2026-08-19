İranlı komutandan Fars Körfezi ülkelerine uyarı: ABD’ye destek İran’a karşı savaşa katılım sayılır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, “Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki ülkeler, çeşitli açıklamalarla ABD’nin topraklarını İran’a karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini bildiriyor. Ancak şunu bilmeliler ki hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor” dedi.

Tümgeneral Abdullahi, “Bölgedeki üslerde, özellikle de havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının bu kadar çok bulunması, ev sahibi ülkelerin bilgisi olmadan gerçekleşmiş gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, “Uyarıyoruz; saldırgan ABD ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık, Amerikan askeri güçleriyle birlikte hareket etmek anlamına gelir” ifadesini kullandı.