İran'la savaş İngilizlerin sofrasına kadar ulaştı

İran'la savaşın ardından derinleşen enerji krizi, İngiltere'de enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9'a yükselmesine ve hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti baskısının artmasına yol açtı.

Enerji maliyetlerindeki yeniden yükseliş, enflasyonun daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir ve İngiltere Merkez Bankası'nı gelecek aydan itibaren faiz artırmaya yöneltebilir.

Ancak istihdam fırsatlarındaki azalma ve özel sektörde ücret artışlarının yavaşlaması, Merkez Bankası'nın para politikasını daha da sıkılaştırmasının önüne geçebilir.