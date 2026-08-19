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19 Ağu 2026 10:16

Hürmüz Boğazı İran’ın bir parçasıdır ve İran'a ait olarak kalacaktır

Hürmüz Boğazı İran’ın bir parçasıdır ve İran'a ait olarak kalacaktır

İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Muhbir, Hürmüz Boğazı’nın İran’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ABD’nin bölgedeki girişimlerine tepki gösterdi. 

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir bir açıklamasında şunları söyledi: 

"Düşman kesinlikle İran’ın hakkını ve çıkarlarını bizden alamaz. Hürmüz Boğazı da İslam Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak İran’a aittir ve İran’a ait olmaya devam edecektir. İslam Cumhuriyeti’nin tedbirleri ve planları dışında buradan yararlanılması mümkün değildir."

Muhbir, paylaşımının devanında, “Trump’ın oluşturduğu bu durum tüm dünya için sorun yaratıyor. Biz kendi çıkarlarımız konusunda kararlı bir duruş sergileyecek ve çıkarlarımızı desteklemek ve güvence altına almak için mücadele edeceğiz.” ifadesini kullandı.

News ID 1938013

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