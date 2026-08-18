Trump'ın "Hürmüz Boğazı açık" iddiasına İran'dan yanıt geldi

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, Kuzey Horasan’ın Bocnurd kentinde düzenlenen "Şehit Lider'in Kırkıncı Günü Anma Töreni"ne katıldı.

Tören sırasında Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tümgeneral İzadi, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ileri süren ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına yanıt verdi.

İranlı Komutan, "Sahadaki gerçekler, Amerikalı yetkililerin bu stratejik geçidin açık olduğuna dair iddialarıyla örtüşmüyor” dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini iddia etti.

Trump’ın tekrarlanan iddiasına göre, İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor.

