  1. Dünya
  2. Ortadoğu
7 Eyl 2026 16:00

Aramco'nun Cizan rafinerisi yeniden hedef alındı

Aramco'nun Cizan rafinerisi yeniden hedef alındı

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco’ya ait Cizan rafinerisi bugün yeniden saldırıya uğradı.

Financial Times gazetesinin iddiasına göre, Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco’ya ait Cizan rafinerisi bugün yeniden saldırıya uğradı. 
Gazeteye konuşan kaynaklar, son saldırının geçen ayki Ensarullah’ın saldırısıyla benzer çapta olduğunu ileri sürdü.

Yemen Ensarullah Hareketi, 6 Eylül’de bu tesise onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattıklarını ve bu operasyonun Suudi İHA’larının Yemen hava sahasına ihlaline tepki olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu tesisten sevk edilen motorin sevkiyatları Ağustos ayında sıfıra düştü.
 

News ID 1938408

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler