  1. Azerbaycan
7 Eyl 2026 17:22

Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve insani iş birliğinin bazı güncel konuları ele alındı. Görüşmede liderler, ikili ilişkilerin farklı düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda uzlaşma sağladı.
 

News ID 1938412

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