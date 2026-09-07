  1. İran
7 Eyl 2026 18:02

ABD savaş gemileri için artık güvenli alan yok

ABD savaş gemileri için artık güvenli alan yok

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İbrahim Rızai, ülkenin savunma gücünü güçlendirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Rızai, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş döneminde ve sonrasında elde ettiği savunma ilerlemelerinin, düşmanın tüm saldırılarına rağmen durmadığını, aksine daha da hızlanarak devam ettiğini belirtti.

Rızai, İran'ın füze ilerlemelerinin durmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün füzelerimiz, bir yıl öncesine kıyasla geliştirildi ve daha akıllı hale geldi. Düşman gemilerine ağır darbe indirme kapasiteleri de büyük ölçüde artırıldı."

Bölgedeki Amerikan savaş gemileri için artık hiçbir güvenli alan olmadığını aktaran Rızai,  İran'ın düşmanın savaş gemilerine, muhriplerine  ve üslerine her noktada sert bir şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

Komisyon üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşman karşısında kırmızı çizgilerinden asla taviz vermeyeceğini belirterek, "Sonuna kadar düşmanın karşısında durduk ve düşmana karşı koyma planlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
 

News ID 1938413

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