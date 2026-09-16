Ayetullah Sistani'den İranlı şehit ailelerine yardım eli

Irak'taki büyük taklit merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin ofisinden Muhammed Cevad el-Ahmed, ‘Ramazan Savaşı’ şehitlerinin aileleri ve savaş mağdurlarına 11 milyon dolar tutarında mali yardım yapılacağını açıkladı.

El-Meyadeen haber ajansına konuşan el-Ahmed, söz konusu yardımların savaşta şehit olan 3 bin 600 kişinin ailesine ve yaralılara yönelik olduğunu belirtti.

Ayetullah Sistani ofisi heyetinin İran’daki ziyaretlerinin Minab şehrinden başlayıp Tahran’da sona erdiğini ifade eden el-Ahmed, İmam Hüseyin (a.s) Türbesi desteğiyle Minab Şehitler Okulu’nun inşaat çalışmalarının da başlatıldığını duyurdu.