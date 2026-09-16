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16 Eyl 2026 15:25

Ayetullah Sistani'den İranlı şehit ailelerine yardım eli

Ayetullah Sistani'den İranlı şehit ailelerine yardım eli

Irak'taki büyük taklit merci Ayetullah Sistani ofisi, İran’daki ‘Ramazan Savaşı’ şehitleri ve yaralılarının ailelerine 11 milyon dolar tutarında mali yardım yapıldığını duyurdu.

Irak'taki büyük taklit merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin ofisinden Muhammed Cevad el-Ahmed, ‘Ramazan Savaşı’ şehitlerinin aileleri ve savaş mağdurlarına 11 milyon dolar tutarında mali yardım yapılacağını açıkladı.

El-Meyadeen haber ajansına konuşan el-Ahmed, söz konusu yardımların savaşta şehit olan 3 bin 600 kişinin ailesine ve yaralılara yönelik olduğunu belirtti.

Ayetullah Sistani ofisi heyetinin İran’daki ziyaretlerinin Minab şehrinden başlayıp Tahran’da sona erdiğini ifade eden el-Ahmed, İmam Hüseyin (a.s) Türbesi desteğiyle Minab Şehitler Okulu’nun inşaat çalışmalarının da başlatıldığını duyurdu.

News ID 1938594

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