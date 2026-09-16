İran ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin’de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pekin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Görüşmede, Ortadoğu'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki sorunların diplomatik yollarla çözülmesine yönelik girişimler ele alındı.

Erakçi, İran'ın kendi hak ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini belirterek, ABD-İran Mutabakat Muhtırası'nın geçerli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erakçi, İran'ın Umman ile boğazın açılmasına yönelik bir plan konusunda anlaşmaya vardığını aktardı.

Erakçi, ABD'nin bu kapsamda verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Erakçi, İran'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki somut iş birliğini daha da ilerletmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Wang Yi de, Ortadoğu'da süren istikrarsızlığın uluslararası barış ve kalkınma üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti.

Çin'in uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu kaydeden Wang, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine işaret etti.

Wang, Çin ile İran'ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu belirterek, Pekin'in İran'la diyalog ve işbirliğini geliştirmeye ve İran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın daha fazla uzamasının tarafların yanı sıra uluslararası toplumun ortak çıkarlarına da hizmet etmeyeceğini belirten Wang, daha önce varılan mutabakatlar temelinde müzakere mekanizmasının yeniden oluşturulması ve tarafların karşılıklı endişelerini ele alması çağrısında bulundu.