İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simaei Sarraf, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalara tepki göstererek, İran üniversitelerinin eğitim hayatlarında baskıyla karşı karşıya kalan Azerbaycanlı kız öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
İran Bilim Bakanı: Üniversitelerimiz başörtülü Azerbaycanlı öğrencileri ağırlamaya hazır
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simaei Sarraf, “İran üniversiteleri başörtülü Azerbaycanlı öğrencileri ağırlamaya hazır” dedi.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simaei Sarraf, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalara tepki göstererek, İran üniversitelerinin eğitim hayatlarında baskıyla karşı karşıya kalan Azerbaycanlı kız öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
News ID 1939309
yorumunuz