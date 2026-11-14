İran B Milli Astronomi ve Astrofizik Takımı, Rusya'da düzenlenen 5. Uluslararası Açık Astronomi Olimpiyatı'nda (OWAO 2026) 6 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Fars Haber Ajansı'nın Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, 15-23 Aban tarihleri arasında Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen yarışmada İran takımının altı üyesinin tamamı altın madalya kazandı.

Savaşın ve yaptırımların oluşturduğu zorlu koşullara rağmen uluslararası bilim yarışmasında başarı elde eden Sarina Alimpur, Parsia Hasanzade, Elşen Ruhani, Muhammed Rıza Muhammedi, Berdia Gılavi-zade ve Mehdi Ariyafar, ülkelerine birer altın madalya kazandırdı.