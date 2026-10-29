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29 Eki 2026 09:43

İran'da ABD’ye ait 14. MQ-1 İHA düşürüldü

İran'da ABD’ye ait 14. MQ-1 İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, Sirik açıklarında ABD’ye ait bir MQ-1 insansız hava aracının daha düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce ABD’ye ait 14’üncü gelişmiş MQ-1 insansız hava aracının, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni nesil gelişmiş hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, İHA’nın Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki hava sahasında, Sirik açıklarında vurulduğu ve operasyonun ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolünde gerçekleştirildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nin açıklamasına göre, bugüne kadar ABD’ye ait 54 MQ-9 ve 14 MQ-1 tipi insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni nesil gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

İran'da ABD’ye ait 14. MQ-1 İHA düşürüldü

News ID 1939440

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