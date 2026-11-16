İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA’nın bu türden elektronik harp ve İHA komutanlığı tarafından ele geçirilen dördüncü, Devrim Muhafızları hava savunma sistemleri tarafından Hürmüz Boğazı bölgesinde sağlam şekilde ele geçirilen sekizinci İHA olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, hava savunma ve elektronik harp sistemlerini takip edip tespit etmek amacıyla bölgede faaliyet gösteren İHA, Keşm Adası’nın güneyinde Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri personelinin başarılı bir elektronik müdahalesine maruz kaldı. İHA’nın kontrol sisteminin ele geçirilmesinin ardından araç sağlam şekilde yere indirildi.

Açıklamada, ABD ordusunun askeri saldırıları sırasında çok sayıda gelişmiş ve yeni nesil ekipmanı sahaya sürdüğü belirtilerek, milyonlarca dolar değerindeki MQ-9 ve MQ-1 İHA’larından MQM-170 tipi araçlara ve LUCAS kamikaze İHA’larına kadar farklı sistemlerin Devrim Muhafızları Ordusu’nun genç ve uzman personelinin becerisi, inisiyatifi ve kabiliyeti karşısında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ABD ordusu komutanlarına, “asılsız iddiaları tekrarlamak yerine sahadaki gerçekleri kabul etmeleri ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğine saygı göstermeleri” çağrısında bulunuldu.