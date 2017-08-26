Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri İnkılap Rehberi'yle görüştü

İran'ın İslam inkılabı ardından cumhurbaşkanıyla başbakanı olan Şehit Recayi ile Şehit Bahoner'in anısına adlandırılan "Hükümet Haftası"nda Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyeleri bugün İnkılap Rehberi'yle görüştü.

Yeni kabine, Meclis'ten aldığı güven oyu arkasından "Hükümet Haftası" nedeniyle İran'ın şehit düşen Cumhurbaşkanı'yla Başbakanı'nı anmak için İslam İnkılabı Rehberi'yle samimi bir oturum gerçekleştiriyor. Her sene aynı zamanda tekrarlanan bu görüşmede İnkılap Rehberi üst düzey yöneticilere ülke yönetimiyle ilgili bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor.

İslam İnkılabı'nın ilk yıllarında hükümetin başına geçen ancak düşmanlar tarafından şehit düşürülen Recayi ve Bahoner'in önemli kişiliğine değinen İnkılap Rehberi, "Bu iki büyük insanın ömrünün kısa olmasına rağmen gayet olumlu şekilde anılması, bunların inkılapçı, mümin ve dürüst olmalarından kaynaklanıyor" ifadelerinde bulundu.

11. hükümette yer alan ancak 12. hükümette hizmet sunmayan yetkilileri de takdir eden Ayetullah Hamanei, yeni hükümetin tam zamanında oluşup görevi devralma ile güven oyu alma işlemlerini hızlı şekilde geride bıraktığını eşsiz bir olay olarak değerlendirdi ve şöyle dedi: Şimdi artık görevlerini yapmak üzere sıra Cumhurbaşkanı'yla bakanlarda.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmalarının devamında kabine üyelerine şu tavsiyelerde bulundu: Eleştiri yönlü sesleri tahammül ederek sabır etme yeteneğinizi geliştirin. Gerçekleri yakından görmek için halkla yakından ilşki kurma ve eyaletleri yakından ziyaret etmek hizmet yönünde olumlu etkilere sahiptir.

Ayetullah Hamanei konuşmalarının bir diğer kısmında ise "ekonomi" konusunun ülkenin önceliklerinden biri olduğunu belirterek, yetkililerin özellikle de gençlerin işsizlik sorununu çözmeye gayret göstermelerini istedi.

İnkılap Rehberi ilaveten bankacılık, yatırımcılık, likiditenin arttırılması ve kaçakçılık sorunlarını ekonomi sektöründeki başlıca meselelerinden olduğuna değinerek, "Kabinede ekonomiyle yakından uğraşan bakanlar, eş güdümlü bir takım halinde çalışıp karar almalıdır" şeklinde konuştu.

Direniş Ekonomisi Komuta Karargahı'na da işaret eden Ayetullah Hamanei, bu organda alınan tüm kararların yürürlüğe girmediğini hatırlatarak bu konuda daha yoğun çalışma gerçekleştirilmesini istedi.

İnkılap Rehberi son olarak diplomasi konusuna da değinerek, şu ifadelerde bulundu: İnkılapçılık temellerine dayanmak diğer ülkelerin bize saygı duymasına neden oluyor ve tabii ki bu da diplomasi sanatına hakim mekanizmalara karşı değildir. Bu alanda şimdiye kadar düşmanın karşısında durduğunuz gibi dimdik durmaya devam ediniz.