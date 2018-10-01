Aziz Kocaoğlu ‘aday’ olmuyor

Basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu “Biz görevi bıraktığımızda 180 km raylı sistem ağı çalışır, 70 kilometresinin de inşaatı devam ediyor olacaktır” dedi.

14 YILDIR İZMİR’İN BAŞINDAYDI

28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçilen Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina’nın 2004 Haziranı’nda vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildi.

Kocaoğlu 2009 Türkiye yerel seçimleri’nde tekrar CHP tarafından aday gösterildi. Bu seçimlerde CHP adayı olarak % 55 oy alarak 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi. Böylece Ahmet Piriştina’nın ölümü sonrası devraldığı büyükşehir belediye başkanlığı görevini, 2009 yerel seçimi sonrası ilk kez kazanmış oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.