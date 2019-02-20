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20 Şubat 2019 - 20:44

Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) internet sitesinden patlamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA

News Code 1876795

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