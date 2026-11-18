Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze'deki operasyonları “terörist Siyonist saldırganlık” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, binlerce Filistinlinin bombardıman altında evlerini terk etmek zorunda bırakılmasına ve İsrail'in tahliye emirlerine sert tepki gösterildi.

İsrail'in son saldırılarının ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “Bu uygulamalar ateşkes anlaşmasının yeni ve açık bir ihlalidir. İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana saldırganlık ve suç politikalarını sürdürüyor. Son saldırılar da silahsız sivillere karşı işlenen yeni bir suçtur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze halkının gıda ve insani yardımdan yoksun bırakıldığına da dikkat çekildi. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ağırlaşan hava koşullarının, İsrail'in uyguladığı kuşatma altında yaşayan Filistinlilerin durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Hizbullah açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“Ağır kuşatma altındaki Gazze'de kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ağırlaşan iklim koşulları, bölgedeki insani felaketi daha da derinleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç krizlerinden kaçmak amacıyla gerilimi ve çatışmaları açıkça körüklemeye çalışıyor. Düşmanın suçlarının devam etmesine ve ateşkes anlaşmasının ihlaline karşı uluslararası toplumun tam sessizliği gölgesinde, bu askeri saldırının gerçekleşmesi mümkün olamazdı.”

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'in saldırılarını ve ateşkes ihlallerini sürdürmesini kolaylaştırdığı belirtilerek sözde “Barış Konseyi” ile ateşkes anlaşmasının garantörleri, İsrail'i caydırma ve ihlallerini durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlandı.

Açıklamada, “Sözde Barış Konseyi ve ateşkes anlaşmasına garantörlük yapan ülkeler; İsrail'i caydırma, ihlallerini durdurmaya zorlama ve saldırganlığını engelleme görevlerini yerine getirmiyor.” denildi.

Uluslararası topluma, özellikle de ABD rejimine çağrıda bulunan Hizbullah, giderek artan ateşkes ihlallerinin ve Filistinlileri zorla yerinden etme politikalarının durdurulması için derhal müdahale edilmesini istedi.

Hizbullah Hareketi, Arap ülkelerine de seslenerek sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

