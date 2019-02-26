Azerbaycan Dışişleri Bakanı İsviçre'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumuna katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumu dün İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açılış konuşmasyıla başlamıştı.

22 Mart'a kadar sürecek konseyde konuşan Antonio Guterres, "Açık olalım. İnsan hakları dünyanın pek çok yerinde zemin kaybediyor. Fakat ben umudumu kaybetmiyorum. Evet, sıkıntılı eğilimler görüyoruz ama aynı zamanda insan hakları ve sosyal adalet alanlarında güçlü hareketler de görüyoruz. Gençler, yerli halklar, göçmen ve mülteciler haklarını arıyor ve seslerini duyuruyorlar. Gazeteciler korkusuzca hikayeler çıkarıyorlar." demişti.