İran ve Azerbaycan Aras nehrine kurulacak HES projelerini konuştu

Bakü’de İran ve Azerbaycan heyeti arasında yapılan toplantıda Aras nehri üzerinde iki hidroelektrik santralin kurulmasını amaçlayan projenin son durumu masaya yatırıldı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu toplantıda, iki ülke arasında sınır nehri olan Aras nehrine kurulacak 'Hüdaaferin' ve 'Kız Kalesi' hidroelektrik santrallerinin yapım projesinin son durumu, gelecekte yapılacak eylemler ve ilgili kurumların projelerin uygulanması konusundaki yükümlülükleri incelenmiştir.” ifadesine yer verildi.

2016 yılında iki ülke arasında Tebriz`de yapılan toplantıda Aras nehri üzerinde 36 MW kurulu gücünde iki hidroelektrik santrali kurulması kararlaştırılmıştı.