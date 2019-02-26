Erdoğan: Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok

Sputnik’te yer alan habere göre, Giresun'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde yasakları kaldırdıklarını, Türkiye'yi demokraside bir üst lige çıkardılarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.

- Gezi olaylarında polisimize silah sıkan, caddeleri yakıp yıkan çapulcuları baştacı eden bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet partisi gördük.

— Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor, 'Kürdistan'ı biz kazanacağız'. Sen ülkeyi terk et. Irak'ta Kürdistan Bölgesi var, oraya git. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Türkiye'de benim böyle bir bölgem yok.

— Şimdi, bunlar kimlerle beraber, CHP ile beraber, adı sözde İYİ olan parti ile beraber. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar, inşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

— Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.

- (Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.

— Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB ile darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap ligi mensupları bir araya geldi. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden Sisi'nin davetine katılan AB'de demokrasiden söz edebilir misiniz?