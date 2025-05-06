İran'dan Zagros gemisi hakkındaki iddiaya yalanlama

Bazı yabancı medya kuruluşları İran yapımı Zagros gemisinin motor kısmında teknik bir arıza meydana geldiği iddia edilmişti.

Nevşehir kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Zagros gemisi hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Amiral İrani, ''Zagros, denizde gururla görevini sürdürüyor; Düşmanlar, geminin motor kısmında teknik arıza olduğunu söylese de Allah'ın izniyle gemi görevine devam ediyor.'' dedi.

İran'ın yerli yapım ilk istihbarat gemisi Zagros 15 Ocak tarihinde deniz kuvvetlerine teslim edilmişti.

İranlı mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen Zagros, İran Donanması'nın deniz güvenliği ve bilgi toplama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.