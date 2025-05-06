Ensarullah füzeleri, İsrail'in psikolojik güvenlik temellerini sarstı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Yemen Ensarullah Hareketi’nin işgal altındaki topraklara yönelik füze saldırısını olumlu karşıladı.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ensarullah füzelerinin Ben Gurion'u vurması İsrail'in psikolojik güvenlik temellerini sarstı.

Sana'dan yapılan bu saldırı, Lübnan'dan Gazze'ye, Irak'tan Sana'ya kadar varlığını sürdüren ve artık inisiyatifi de elinde bulunduran direniş cephesinin gerilediği yanılgısına stratejik bir darbeydi.”