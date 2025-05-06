İran ile Burkina Faso arasında polis işbirliği artacak

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, güvenlik alanında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’ya gitti.

Tuğgeneral Radan, Burkina Faso temasları çerçevesinde ülkenin Ulusal Polisi Komutanı General Darga ile bir araya geldi.

Görüşmede Tuğgeneral Radan, İran’ın emniyet ile ilgli deneyimlerini Burkina Faso ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Burkina Faso Ulusal Polisi Komutanı da Tuğgeneral Radan’ın ülkesine yaptığı ziyareti iki ülkenin polis güçleri arasındaki işbirliğinin başlangıcında bir dönüm noktası olarak değerlendirdi ve ‘’Ülkemiz İran ile yakın işbirliğinden memnuniyet duymaktadır’’ dedi.

İran'ın Burkina Faso Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, taraflar Burkina Faso halkının güvenliğini artırmak amacıyla polis kuvvetleri işbirliği konusunda anlaştı.