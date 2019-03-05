İslam Devrimi Lideri Azerbaycan milletini savunmaya devam edecek

İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Tahran temasları sırasında tartışmalara neden olan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahimi Torkeman, “Bazı yanlış anlamalara yol açan geçtiğimiz günlerdeki olaylar değerli Azerbaycan halkını rencide ederek, İran’ın Azerbaycan milleti ve devletine yönelik stratejisinin değiştiği yönünde de bazı şüphelerin gündeme taşınmasına neden olmuştur. Oysaki İslam Devrimi Lideri her zaman bütün bölge halkı özellikle de Azerbaycan milletini savunmuş ve savunmaya da devam edecekler.” dedi.

IQNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha çok geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Torkeman, “İran İslam Cumhuriyeti’nin 15 komşusu vardır. Bunlardan birisi bölgenin önemli ülkelerinden biri olan Azerbaycandır” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili sözlerine şöyle devam etti: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Behram Kasımi’nin de bildirdiği gibi Ermenistan Başbakanı’nın İran’daki Ermenilerle görüşmesinde atılan bazı sloganlar hiçbir şekilde İran İslam Cumhuriyeti’nin tutumu ve politikasını temsil etmemektedir. İran’ın yaklaşımı her zaman resmi makamlar tarafından belirtilir.

İbrahim Torkeman, “İslam Devrimi Lideri, geçmişten günümüze kadar Azerbaycan halkına karşı her zaman sevgi ve muhabbet duyguları beslemiş ve şu anda da onların bakış açısında hiçbir değişlilik yaşanmamıştır” diye konuştu.

Resmi ziyaret kapsamında 27 Şubat’ta Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Ermeni İran vatandaşları ile biraraya geldiği Ararat Klubü ziyaretinde salona asılan ve ülke içerisinde tartışmalara neden “Karabağ Ermenistan Toprağıdır” pankartına ilişkin 3 Mart’ta Azerbaycan Online Haber Ajansı’na açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ararat Klübü salonunda yaşanan bu olayların kendi başına kabul edilemez bir adım olduğunu söylemişti.

Kasımi, “Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın İran’da yaşayan ve onunla aynı dinde olan vatandaşlarımızla görüşmesi normal bir durumdur, ancak Ararat Klubünde Karabağ konusuna dair Ermenice birtakım pankartların asılması kabul edilemez ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından onaylanmamaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Karabağ meselesine ilişkin siyasetinin her zamanki gibi şefaf ve açık olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, konunun Birleşmiş Milletler esasında müzakere yoluyla çözüme kavusından yana olduklarını ifade etmişti.