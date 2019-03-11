İran'dan Batılı ülkelere ağır "Yemen" eleştirisi; neden susuyorsunuz!

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun Yemen’deki Hacce vilayetine yaptığı saldırı sonucu en az 20 kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bu olayı şiddetli bir şekilde kınadı.

Küresel insan hakları kurum ve kuruluşlarının bu saldırıya karşı sessiz kaldıklarını eleştiren Kasımi, “Yıllarca kıtlık ve insani faciaya maruz bırakılan savunmasız Yemen halkı her gün en acımasız şekilde Batı’nın işgalci ülkelere sattığı veya hediye ettiği silahlarla işlenen cinayetlere kurban gidiyor; bu insanların sesi yaşadıkları sürece hiç duyulmazken hayatlarını kaybettiklerinde sözde insan hakları destekçisi olarak bilinen krurumların utanç belgesini açığa çıkarıp onaylanmasına sebep oluyorlar.” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili sözlerinin sonunda da şu ifadelere yer verdi: Söz konusu taraflar Yemenli kadınlarla çocukların her gün yaşamını yitirmesi karşısında sessiz kalmakla yetinmeyip işgalcilere sattıkları silahlar dolayısıyla bu cinayetlerin birer ortağı bile sayılıyorlar.