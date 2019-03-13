İran ile Irak arasında sınır güvenliği toplantısı

İran'ın Pervizhan Sınır Kapısı’nda, İran ile Irak arasındaki sınırın güvenliği konusunda heyetler arası toplantı düzenlendiği bildirildi.

IKBY’nin Süleymaniye vilayeti heyeti ile Kasri Şirin Hudut Komiseri Albay Hüccetullah Kerimi başkanlığındaki İran heyeti, 4. Hudut Komiserliği Toplantısı için Pervizhan Sınır Kapısı’nda bir araya geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Albay Kerimi, “Ortak hudutların tam kontrolü ile birlikte İran ve Irak’ın sınır muhafızları tarafından yakın işbirliğinin artırılması sınır güvenliğinin güçlenmesine neden olacaktır.” dedi.

Bunlara ilave oalrak Albay Kerimi, “Şu anda ortak sınırlarda tam bir güvenlik hakim ve hiçbir sorun bulunmamaktadır. Ayrıca bu istikrar ve güvenliğin bölye korunup devam etmesini umuyoruz.” diye konuştu.