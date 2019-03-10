Irak Başbakanı'ndan IKBY'ye ilk ziyaret

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat-Erbil ilişkilerini görüşmek üzere yakında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyarette bulunacak. Abdulmehdi’nin IKBY yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor

Rusya’nın RT ajansı Iraklı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Adıl Abdulmehdi’nin IKBY'e ziyarette bulanacağını duyurdu. Abdulmehdi’nin Erbil ziyaretinin tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.

RT’ye konuşan Iraklı kaynak Abdulmehdi’nin Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin güçlendirilemesi, Kerkük sorunun çözümü konularını görüşmek üzere IKBY'nin Erbil kentine ziyarette bulunacağını aktardı.