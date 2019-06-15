AB yetkilisi nükleer anlaşma için Tahran'a geldi

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran'a gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmid ile görüştü.

AB Dış İlişkiler Servisi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmid, önümüzdeki günlerde İran, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edecek." belirtilmişti.

AB yetkilisi yaptığı son açıklamada, "Tahran temaslarında İranlı yetkililerle nükleer anlaşma ile Tahran'la ticareti kolaylaştırması beklenen INSTEX adlı ödeme mekanizmasının son durumu hakkında görüş aşlışverişinde bulunacağım." demişti.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla "Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)" adlı bir ödeme kanalı hazırlıyor.