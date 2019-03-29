"Üretimin geliştirilmesi" direniş ekonomisinin temelidir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetülislam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin yıl başı konuşmasına atıfta bulunan Hüccetülislam Hac Aliekberi, Devrim Lideri’nin yeni yılın sloganını "üretimin geliştirilmesi" olarak seçtiğini hatırlattı.

Hüccetülislam Hac Aliekberi, bu yılın sloganının direniş ekonominin temelini olduşturduğunu belirterek, bu önemli sloganın tüm yetkililer ve vatandaşların gündemine alınması gerektiğini vurguladı.

Hüccetülislam Hac Aliekberi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulusal üretimimiz gelişirse, halkımızın ihtiyaçlarının çoğu karşılanabilir. Üretimimiz yükseldiği takdirde yerli mallar da artar ve enflasyon kontrol edilebilir. Ayrıca fiyatların düşmesine sebep olabilir. İşsizlik kontrol edilebilir."

Bunlara ilave olarak Hüccetülislam Hac Aliekberi, "Üretimin gelişmesiyle birlikte, ulusal ekonomimiz ekonomi krizine karşı daha da dayanaklı olabilir." diye konuştu.