Devrim Muhafızları'ndan 'İslam Cumhuriyeti Günü' mesajı

Devrim Muhafızları Ordusu, İslami Cumhuriyet'in referandumla kabul edildiği gün olan "1 Nisan İran İslam Cumhuriyeti Günü” dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından devrimin 40. zafer yıldönümü dolaysıyla İran milletine hitaben "İkinci Adım" adıyla yayınlanan bildirinin ülke halkına ışık tuttuğu ve İslami düzenin geleceği için birer yol haritası olduğu belirtildi.

İran’ın sulta düzeni ile küresel istikbarın bölgedeki DEAŞ fitnesi ve terörle mücadele alanında büyük başarı elde ettiği kaydedilen açıklamada, bu kazanımların İran’ın iç potansiyellerinin ve gücünün göstergesi olduğu ifade edildi.

01 Nisan (12 Ferverdin) ülkenin büyük önderi İmam Humeyni'nin (r.a) 1979 yılında resmi olarak ilan ettiği İran İslam Cumhuriyeti Günü'dür.