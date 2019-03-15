Tüm dünya İran'ın bölgede ABD'yi yere indirdiğini kabul ediyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani’nin imamlığında eda edildi. Ayetullah İmami Kaşani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak, “İslam Cumhuriyeti ve İran halkı, Amerika ile iktidaraki başkanını (Donlad Trump) iddia edilen tüm güçlerine rağmen köşeye sıkıştırmıştır. Tüm dünya, İran’ın Amerika’yı Irak ve Suriye’de yere indirdiğini kabul ediyor.” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin dün yaptığı Uzmanlar Meclisi üyeleriyle görüşmesine atıfta bulunan Ayetullah İmami Kaşani, “Devrim Lideri, bu görüşmede düşmanların tüm gücüyle İran’a baskı uygulamaya çalıştığını ifade etti.” açıklamasını yaptı.

Tahran Cuma Namazı'nda konuşan Ayetullah İmami Kaşani, ülkedeki ekonomik sorunları hakkında, “Bu sorunlar ülke içinde çözülmesi gerekiyor, bazılarının piyasada fırsatçılık, malları depolama ve pahalı satış yapmaması için özen gösterilmeli.” diye konuştu.