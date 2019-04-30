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30 Nisan 2019 - 13:18

Amerika güçlerinin Afganistan'a gelmesiyle uyuşturucu üretimi arttı

Amerika güçlerinin Afganistan'a gelmesiyle uyuşturucu üretimi arttı

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Aştari, ABD'nin askeri güçlerinin Afganistan'a gelmesiyle birlikte uyuşturucu üretiminin arttığını belirtti.

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Aştari, Tahran’da yapılan narkotiklerle mücadele konulu oturuma katıldı. Oturum sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Aştari, İran’ın narkotikle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu süreci ciddiyetle takip edileceğini belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda uluslararası kurumlardan yardımın sağlanıp sağlanmadığına dair yöneltilen soruya Tuğgeneral Aştari, "Gerekli raporları onlar sunduk ve gereksinimlerimizi bildirlik, ancak onların yardım edeceğine umudumuz yok ve sahip olduğumuz kapasitelerle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Tuğgeneral Aştari, açıklamasının bir kısmında da, Amerikan birliklerinin Afganistan'a gelmesiyle birlikte bu ülkede uyuşturucu üretiminin çoğaldığını söyledi.

News Code 1878317
Muhammed BURHAN

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