Irak İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı!

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Aştari, bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı’nın açılp açılmayacağına ilişkin sorulan soruya Tuğgeneral Aştari, “Sağlanan anlaşmalara göre bu sınır kapısı yakında açılacak.” cevabını verdi.

“Bugünden itibaren Irak'taki kutsal türbelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için vize uygulaması kaldırıldı.” diyen Tuğgeneral Aşteri, uygulamanın Safer ayının sonuna kadar süreceğini söyledi.

Tuğgeneral Aşteri, emniyet güçlerinin Muharrem ayında ülke genelinde düzenlencek matem merasimi için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 11 Mart'ta Bağdat'a ziyareti sırasında iki ülke arasında ücretsiz vize uygulaması anlaşması imzalanmıştı.