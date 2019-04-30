Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu.

AA'ya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir. Savunma sanayiinde tarihi bir reform başlattık. Dışa bağımlılık oranını yüzde 80’den yüzde 30’lara indirdik.

F-35'ler konusuunda dayatmaya maruz kalıyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.

“Kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları atmaya başladık”

İHA'lar konusunda müttefiklerimizden destek istedik ama alamadık. Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır.

“İşi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur”

Biz tarih boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela, sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur.