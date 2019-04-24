İyi Parti'nin kalıcı olacağını sanmıyorum

31 Mart 2019'da Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimlerden önce başlayan tüm sımsıcak siyasi polimiklerin ardından bazı uzmanların da tahminde bulunduğu gibi AKP 44.33 ile en çok oy alan parti oldu. Fakat bu partinin Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyük kentlerde oy kaybetmesi uzmanlar tarafından yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

31 Mart yerel seçimlerini Mehr Haber Ajansı’na değerlendiren Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, AKP Parti'nin seçimlerdeki oy kaybı, HDP'nin Şırnak'ta kazanamaması ve İyi Parti'nin geleceği hakkında konuştu.

1 - 31 Mart yerel seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



31 Mart yerel seçimleri AKP iktidarının düşüşe geçmesine yol açacak toplumsal kodların sarsıldığı bir başlangıc demektir. Bu seçimler, her yerel seçim gibi, iktidar değişikliği getirmeyecek olan sıradan bir seçimdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı da yapmakta olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimler öncesi devletin tüm olanaklarını kullanarak partisinin propagandasını yapması, toplumda seçimin adil bir seçim olmayacağı kanısını uyandırdı. Uygulanan ve sürekli kriz üreten ekonomi politikalarının halkın satın alma gücünü gittikçe düşürmesi de seçimlerde AKP için olumsuz bir etken oldu.

Ayrıca her zaman kutuplaştırıcı, ayrımcı bir dili olan Erdoğan’ın propaganda süreci boyunca rakiplerine hakaretler yağdırması, devlet kurumlarında sadece AKP’lilerin yakınlarına yer verilmesi, artık saklanamaz boyutlarda olan aşırı harcamalar seçmende AKP’den en azından yerel yönetimlerde kurtulma isteğini arttırdı. Bunu da seçimlerdeki tavrıyla gösterdi.

Öte yandan 31 Mart seçimleri, Erdoğan’ın topluma dayattığı Başkanlık sisteminin reddedildiği bir seçim oldu. Bundan sonra artık bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Bunu 31 Mart seçim sonuçları net olarak göstermiş oldu.



2 - CHP, 25 yıl sonra Ankara belediye başkanlığını Mansur Yavaş adaylığıyla kazandı. Sizce bu başarının nedeni ne olabilir?



AKP’ye yönelik tüm yurt çapındaki hoşnutsuzlukların Ankara’da da olduğu görüldü. Ankara Belediyesi, özellikle AKP’li başkanlar elinde tamamen belli bir grubun çıkarına hizmet eden, ihaleleri sorunlu, binlerce hayali/sahte çalışanı olan bir belediyeye dönüştü. Kentin tarihi özellikleri yıllar içinde yok edilmişti. Dolayısıyla Ankara seçmeni, akıl almaz yatırımları nedeniyle belediye bütçesini talan eden AKP’ye tavır aldı. Ayrıca Mansur Yavaş’ın tüm seçmeni kapsayan bir söyleminin olması da seçmeni etkiledi ve seçmen ilk kez bir alternatif bulduğu konusunda ikna oldu.





3 - İstanbul belediye başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin itiraz etmesi üzerine bu kadar uzun surmesine ilişkin neler söylemek istersiniz?

Bu tabii ki doğal değil. 25 yıl ellerinde olan belediyeyi kaybedenler, AKP’nin on beş günlük itiraz süresi boyunca belediyeden neyi kaçırdılar, neyi gizlediler merak konusu. Bir şeyleri kaçırdıkları, kimi belgeleri yok ettikleri bence kesin. Zamanla ortaya çıkacak. “Bu kadar uzun sürmesine ilişkin” söyleyeceğim tek şey, gizlemek istedikleri çok şey olduğudur.



4 - Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül, kaleme aldığı bir yazıda "31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır" ifadesini kullanmıştır. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz?

Başarısızlığın nedenini görmeme, iradeye saygı göstermeme tutumunun yansıması çocukça bir söylem bu. Seçimleri yönetim yönlendiren Yüksek Seçim Kurulu’nun Başkanı’nı AKP atadı, partinin kendi sandık görevlileri var, devletin tüm olanakları ellerinde, durum böyleyken Türkiye’ye darbe yapılmıştır demek inandırıcı değil. Karagül, eğlenceli bir adam.



5 - HDP Şırnak'ta kazanamadı? Sizce bunun sebebi nedir?

Devlet baskısı. Bu konuşulmadı ama Şırnak’ta seçmen üzerinde yoğun bir asker, özel harekat baskısı olduğu yönünde haberler var. Seçmenin korkutulduğu bir sır değil.

6 - İyi Parti, seçimlerde beklentileri karşılayamadı. Gelecekte bu partinin payı ne olacak?

İyi Parti, bir proje, program partisi değil. Koptuğu MHP’nin tabanına seslenen, büyük oranda o tabanı da kazanmış olan bir “dönem partisi”. 31 Mart yerel seçimlerinde de başarılı olamadı. Gelecekte böye bir parti olmayacak. Kalıcı olacağını sanmıyorum.