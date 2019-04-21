Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka'daki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

NTV'ye göre, Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."