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4 Mayıs 2019 - 16:13

Ukrayna, Türkiye'den gelen 38 ton domatesi iade etti

Ukrayna, Türkiye'den gelen 38 ton domatesi iade etti

Ukrayna, Türkiye'den getirilen 38 ton domatesin 'sağlığa zararlı madde içerdiği' gerekçesiyle iade etti.

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domateste yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nin, Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

Cumhuriyet'te yer aan habere göre, Ukrayna, geçen ay da 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye’ye iade etmişti.

News Code 1878402
Azar MAHDAVAN

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