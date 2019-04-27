Uyuşturucu baskınını haber veren papağan gözaltında!

The Guardian’ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, “Anne, polis!” diye bağırmaya başladı. Bir polis memuru, “Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı” dedi.

Sözcü'de er alan habere göre, Brezilyalı bir gazeteci, papağanın sessiz kalma hakkını kullanıyor gibi göründüğünü söyledi ve “Şimdiye dek hiç ses çıkartmadı” dedi.

Globo’nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.