Zarif'ten Trump'ın telefon görüşmesi teklifine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un National Review’a kaleme aldığı bir yazısına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Sayın Trump! John Bolton’u bu göreve getirmediğinizden önce o ve B-Team’deki yandaşları İran için böyle bir plan kurmuşlardı. Sahte bilgiler, sonsuz savaş ve müzakere için boş teklif. Bu planın tek farkı içinde telefon numarasına yer verilmemesiydi.”
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Trump tarafından bu göreve gitirilmesinden önce bile savaş peşinde olduğunu söyledi.
News Code 1878575
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