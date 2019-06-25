İranlı yetkili: Zarif, uluslararası apartheid ile savaşıyor

İran Cumhurbaşkanı hasan Ruhani’nin Basın Danışmanı Hüsameddin Aşina, kişisel Twitter hesabından bir yazı paylaşarak, ABD’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine dahil etme kararına tepki gösterdi.

Aşina’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Her İranlı, B Takımı olarak bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in Bakan Zarif’i yaptırım listesine dahil etme çabalarını duyunca öfkeleniyor. Ancak öte yandan bu durum Zarif’in barış sever olduğunu kanıtlamak için iyi bir fırsattır."

Aşina'nın paylaştığı twitte, "Zarif, İran’da Nelson Mandela haline gelmektedir. Güney Afrikalı anti apartheid aktivisti Mandela ülkesindeki iç apartheide karşı mücadele ediyordu; fakat Zarif uluslararası apartheid ile savaşıyor." denildi.