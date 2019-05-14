Zarif, Umman Denizi'ndeki olayları değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hintli mevkidaşı Sushma Swaraj ile görüştükten sonra yaptığı konuşmasında, “Bugünlerde Rusya dahil olmak üzere diğer yakın ortaklarımıza nükleer anlaşma konusunda tutumumuzu açıkladığımız gibi Hintli yetkililerle de aynı konuda fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı’nın nükleer anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve İran’ın bu anlaşmanın çıkarlarından yararlanması gerektiğine vurgu yaptığını açıklayan Zarif, İran’ın bu anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti.

Bölgede (BAE'nin Füceyre Limanı'nda) son günlerde yaşanan şüpheli sabotaj girişimine işaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, "İran bazılarının bölgede krizin tırmanması için bazı eylemlerde bulunacağını önceden tahmin etmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif ayrıca, "ABD hükümeti ve bölgede şiddet yanlısı olan bazı kişiler kendi tehlikeli politikalarını bölgemize dayatmaya çalışıyor." diye konuştu.