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14 Mayıs 2019 - 11:28

Zarif: Hindistan, İran’ın en büyük petrol müşterilerinden biridir

Zarif: Hindistan, İran’ın en büyük petrol müşterilerinden biridir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan ziyareti kapsamında bu ülkenin İran’ın en büyük petrol müşterilerinden olduğunu belirterek, İran’ın her zaman Hintli ortakları ile istişarelerde bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkmenistan ziyareti ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada Hindistan’ın İran’ın  yakın ortaklarından olduğunu ifade etti.

İki ülkenin farklı alanlarda geniş ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Zarif, iki ülke arasında özel bir mali mekanizmanın var olduğunu ve bu sistemin ikili ilişkiler için kullanıldığını açıkladı.

 Bakan Zarif, Hindistan’ın İran’ın en büyük petrol müşterilerinden olduğunu belirterek, iki ülkenin kültürel, siyasi ve bölgesel işbirliği dahil olmak üzere Afganistan’da da geniş işbirliğine sahip olduğunu bildirdi.

Zarif ayrıca, Türkmenistan ziyaretini olumlu değerlendirerek, ikili ve çok taraflı işbirliği konusunda iyi müzakereler yaptıklarını söyledi.

News Code 1878613
Ruya FEREYDUNI

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