ABD İran'a saldırmaya cesaret edemez

Ürdün Parlamentosu Milletvekili Tarık Al-Huri, Mehr Haber Ajansına verdiği röportajda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tarık Al-Huri, Mehr muhabirinin “ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile petrol satışı konusundaki yaptırımlarına ilişkin görüşünüz nedir?” sorusunu şöyle cevapladı:

“ABD’de Trump’ın iktidara gelmesinin ardından politik bir kriz ortaya çıkmıştır. Diğer yandan da bu ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bunun için ABD’liler krizlerini dünya çapına yaymaya çalışıyorlar.

Belki de ABD’nin İran yaptırımları ve Devrim Muhafızları’nı terörist olarak suçlanmasının yanı sıra Siyonistlerin Gazze’ye karşı haksız biçimde saldırması İran’ı korkutmak için bölgede yeni bir savaş başlatma girişimi olabilir.”

ABD'nin askeri seçeneğe başvurmasının imkansız olduğunu belirten Al-Huri, “Çünkü ABD İran'la savaşmaktan korkuyor. Bana göre İran ABD ve bölgesel müttefiklerini caydırma konusunda gereken askeri güce sahip. Ayrıca onların hayati çıkarlarını tehlikeye atabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarık Al-Huri, sözlerine şöyle devam etti:

“Öte yandan İran'ın Rusya ve direniş ekseni gibi müttefikleri var aynı zamanda dünyanın en etkili ülkeleriyle de güçlü ilişkilere sahip. Kanaatimce ABD itibarını kazanmak ve durumdan kurtulmak için Avrupa’ya başvurabilir.”

Yüzyılın Anlaşması hakkında Ürdünlü milletvekil, “Filistin halkı kendi direnişleriyle bu anlaşmayı ortadan kaldırır. Filistin halkı ölü olarak doğan bu anlaşmayı benimsemeyecek. Bu nedenle Batı’nın yarattığı ve Filistin’in işgalini amaçlayan Yüzyılın Anlaşması’nın halk tarafından kabul edilmesi mantıklı değil.” diye konuştu.

Muhabir:

Mohammad Fatemizadeh