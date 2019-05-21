İran'dan Avrupa'nın nükleer anlaşma tutmuna eleştiri

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda vaalerini yerine getirmediğini belirterek, “Avrupalılar bugüne kadar gelişmelerde bağımsız bir oyuncu olmadıklarını ortaya koyup İran ile ABD arasında yeni bir durumun oluşmasını bekliyor” dedi.

Felahatpişe sözlerinin devamında, “Nükleer anlaşmanın Avrupalılar tarafından kurtarılacağını düşünenler yanılıyorlar. Zira Avrupalılar anlaşmayı koruyabilecek güce sahip değiller." ifadelerinde bulundu.

Haşmetullah Felahatpişe ayrıca,Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasına ilişkin “ Bu konuda Avrupa tarafından olumlu bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.” diye konuştu.